Die Verwaltungsgerichte in Sachsen-Anhalt haben immer häufiger Klagen gegen Asylentscheidungen auf dem Tisch. Das sind die jüngsten Zahlen.

Die Verwaltungsgerichte bekommen deutlich mehr Asylklagen auf den Tisch. (Symbolbild)

Magdeburg - An den Verwaltungsgerichten in Sachsen-Anhalt haben sich die Eingangszahlen der Asylklagen verdoppelt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres seien rund 2.500 Klagen eingegangen, sagte Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) bei einer Regierungsbefragung im Landtag in Magdeburg.

2023 habe die Zahl der neuen Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten noch bei gut 2.500 Asylverfahren gelegen, 2024 dann bei knapp 2.700. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Hauptsacheverfahren läge in Sachsen-Anhalt mit derzeit 8,4 Monaten unter dem Bundesschnitt, sagte die Justizministerin.