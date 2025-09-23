Ein Paar in Aschersleben fühlte sich von grellem Licht überrascht: Zwei Laternen standen direkt vor ihrer Wohnung. Warum die Stadt den Mast nicht sofort entfernte.

Aschersleben/MZ. - Dass es in ihrer Wohnung in der Brunnenstraße in Aschersleben hell ist, darin sind Axel und Bettina Oppermann gewöhnt. Direkt vor dem Haus steht eine Straßenlampe. Doch vor zwei Wochen wurde es plötzlich doppelt so hell wie sonst. Doch nicht die Sonne geht seitdem vor ihrer Wohnung auf. Die Stadt hat neue Straßenlaternen installiert. Da ist es mit der Umstellung auf neue LED-Beleuchtung natürlich sinnvoll, sie an den alten Stellen zu installieren.