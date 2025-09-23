weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Laternen-Umrüstung: Laternen-Streich in der Brunnenstraße in Aschersleben – Wohnung plötzlich doppelt so hell

Ein Paar in Aschersleben fühlte sich von grellem Licht überrascht: Zwei Laternen standen direkt vor ihrer Wohnung. Warum die Stadt den Mast nicht sofort entfernte.

Von Detlef Anders 23.09.2025, 17:30
Doppelte Freude? Zwei Laternen vorm Haus von Familie Oppermann sorgen Kopfschütteln.
Doppelte Freude? Zwei Laternen vorm Haus von Familie Oppermann sorgen Kopfschütteln. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ. - Dass es in ihrer Wohnung in der Brunnenstraße in Aschersleben hell ist, darin sind Axel und Bettina Oppermann gewöhnt. Direkt vor dem Haus steht eine Straßenlampe. Doch vor zwei Wochen wurde es plötzlich doppelt so hell wie sonst. Doch nicht die Sonne geht seitdem vor ihrer Wohnung auf. Die Stadt hat neue Straßenlaternen installiert. Da ist es mit der Umstellung auf neue LED-Beleuchtung natürlich sinnvoll, sie an den alten Stellen zu installieren.