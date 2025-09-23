weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Umzug nach sieben Jahren Autohaus König verlässt Halle: Das sind die Gründe und welcher Händler Nachfolger in der Merseburger Straße wird

Die markante Glasfront ist schon verwaist. Ein Traditionshändler räumt sein Autohaus nahe des Riebeckplatzes. Wo es für ihn weitergeht.

Von Dirk Skrzypczak 23.09.2025, 16:54
Im Showroom des Autohauses herrscht bereits gähnende Leere. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Der große Parkplatz hinter dem Autohaus ist fast leer. Markenschilder sind abgeklebt. In der Ausstellungshalle herrscht gähnende Leere. Für das Autohaus König ist Ende September Schluss an der Merseburger Straße.