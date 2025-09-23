Umzug nach sieben Jahren Autohaus König verlässt Halle: Das sind die Gründe und welcher Händler Nachfolger in der Merseburger Straße wird
Die markante Glasfront ist schon verwaist. Ein Traditionshändler räumt sein Autohaus nahe des Riebeckplatzes. Wo es für ihn weitergeht.
23.09.2025, 16:54
Halle (Saale)/MZ. - Der große Parkplatz hinter dem Autohaus ist fast leer. Markenschilder sind abgeklebt. In der Ausstellungshalle herrscht gähnende Leere. Für das Autohaus König ist Ende September Schluss an der Merseburger Straße.