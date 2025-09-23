weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Urteil wegen Missbrauchs im Saalekreis: Tränen nach Urteil - Stiefvater wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt

38-Jähriger aus dem Saalekreis wird zu langer Haftstrafe verurteilt. Was sagt die Familie der Opfer dazu?

Von Undine Freyberg 23.09.2025, 11:48
Vor dem Landgericht Halle erging das Urteil gegen den Stiefvater.
Vor dem Landgericht Halle erging das Urteil gegen den Stiefvater. (Foto: Undine Freyberg)

Halle/Merseburg/MZ. - Als der Richter das Urteil gegen ihren Stiefvater wegen sexuellen Kindesmissbrauch begründet, fängt eine der drei Schwestern bitterlich an zu weinen. Denn noch einmal hat der Richter wiederholt, was ihnen angetan wurde. Ist diese Haftstrafe für diese Taten angemessen? Was sagt die Familie der Opfer?