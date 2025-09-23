Ein Senior ist Anfang der Woche auf einem Dessauer Friedhof bestohlen worden. Nun ermittelt die Polizei.

Dessau/MZ/OML - Nicht einmal trauernde Angehörige sind mehr vor Kriminellen sicher. Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr ist ein 87-jähriger Mann auf dem Gräberfeld in der Chaponstraße bestohlen worden, als er kurz Wasser für ein Grab holen wollte.

Wie die Polizei mitteilt, nutzten der oder die Diebe den kurzen Moment und nahmen den Rucksack des Seniors an sich. Darin befanden sich ein Handy und Utensilien, die er wegen seiner Diabeteserkrankung braucht. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.