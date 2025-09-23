Ein Autofahrer hat in Jessen versucht, vor der Polizei zu flüchten. Nicht ohne Grund, denn er hatte jede Menge auf dem Kerbholz.

Mann liefert sich in Jessen Verfolgungsjagd mit der Polizei – doch das war noch nicht alles

Jessen. – Am Montagmittag sind Polizisten in der Rosa-Luxemburg-Straße in Jessen (Landkreis Wittenberg) auf einen Autofahrer aufmerksam geworden, der nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war.

Die Polizei habe den betreffenden Pkw durch das Stadtgebiet verfolgt. Der Fahrer habe die eindeutigen Signale der Polizei jedoch ignoriert und versucht, durch Jessen zu flüchten.

59-Jähriger in Jessen per Haftbefehl gesucht

Am Klärwerk konnte das Fahrzeug endlich angehalten und kontrolliert werden, teilt die Polizei mit. Hier habe sich auch der Verdacht bestätigt, dass der 59-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis mehr hat.

Doch das war noch nicht alles. Der Mann hatte demnach zudem Alkohol getrunken und das Fahrzeug war nicht mehr für den öffentlichen Verkehr zugelassen. Von den zwei unterschiedlichen Kennzeichen, die an dem Auto angebracht waren, sei eines als gestohlen gemeldet worden.

Außerdem stellten die Polizisten bei der Kontrolle fest, dass gegen den 59-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Die Festnahme habe der Mann durch die Zahlung der ausstehenden Geldsumme verhindern können.

Nun wird erneut gegen ihn ermittelt: wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Strafgesetzbuch, das Straßenverkehrsgesetz sowie das Pflichtversicherungsgesetz, so die Polizei weiter.