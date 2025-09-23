weather wolkig
  4. Energiewende: Wachsende Sorge vor Windparks im Harz

In Mansfeld-Südharz und im Harzkreis befürchten Bürger, vor „vollendete Tatsachen“ gestellt zu werden.

Von Helga Koch 23.09.2025, 15:45
Die Simulation eines geplanten Windparks bei Hayn wurde Mitte August bei einer Informationsveranstaltung durch die Investoren vorgestellt. Foto: Helga Koch

Südharz/Sangerhausen/MZ. - Aus Sorge vor der Errichtung von Windkraftanlagen im Harz haben sich erneut Bürger aus dem Harzkreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz getroffen, diesmal in Neudorf. Das teilte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Dietersdorf, Sigrun Klinkenberg (Harzschützenverein 1990 Dietersdorf), mit. „Unser gemeinsames Thema ist die Errichtung von Windkraftanlagen im Harz.“ Oder vielmehr: die Sorge davor.