In Mansfeld-Südharz und im Harzkreis befürchten Bürger, vor „vollendete Tatsachen“ gestellt zu werden.

Die Simulation eines geplanten Windparks bei Hayn wurde Mitte August bei einer Informationsveranstaltung durch die Investoren vorgestellt.

Südharz/Sangerhausen/MZ. - Aus Sorge vor der Errichtung von Windkraftanlagen im Harz haben sich erneut Bürger aus dem Harzkreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz getroffen, diesmal in Neudorf. Das teilte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Dietersdorf, Sigrun Klinkenberg (Harzschützenverein 1990 Dietersdorf), mit. „Unser gemeinsames Thema ist die Errichtung von Windkraftanlagen im Harz.“ Oder vielmehr: die Sorge davor.