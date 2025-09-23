Feuerwehreinsatz im Burgenlandkreis Brand im Lützener Bauhof richtet großen Sachschaden an
In der Nacht zu Dienstag hat es im Bauhof in Lützen im Burgenlandkreis gebrannt. Was dort genau Feuer gefangen hatte und wie hoch die Polizei den Schaden schätzt.
23.09.2025, 11:33
Lützen/MZ - Ein Schachschaden von geschätzten 60.000 Euro ist laut Polizei in der Nacht zu Dienstag bei einem Brand im Lützener Bauhof (Burgenlandkreis) entstanden. In dem Objekt in der Dr.-Voigt-Straße war den Angaben zufolge gegen 2 Uhr das Dach eines Nebengebäudes, das als Lager genutzt werde, in Flammen aufgegangen. Bei dem Löscheinsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lützen und mehrerer Ortsteile sowie aus Hohenmölsen im Einsatz.