In der Nacht zu Dienstag hat es im Bauhof in Lützen im Burgenlandkreis gebrannt. Was dort genau Feuer gefangen hatte und wie hoch die Polizei den Schaden schätzt.

Lützen/MZ - Ein Schachschaden von geschätzten 60.000 Euro ist laut Polizei in der Nacht zu Dienstag bei einem Brand im Lützener Bauhof (Burgenlandkreis) entstanden. In dem Objekt in der Dr.-Voigt-Straße war den Angaben zufolge gegen 2 Uhr das Dach eines Nebengebäudes, das als Lager genutzt werde, in Flammen aufgegangen. Bei dem Löscheinsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lützen und mehrerer Ortsteile sowie aus Hohenmölsen im Einsatz.