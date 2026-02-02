Um den Bereich vor der Kindertagesstätte in Elsnigk sicherer zu machen, wollen Elternvertreter und Ortschaftsrat, dass hier langsamer gefahren werden muss.

Künftig mit Tempo 30 an der Kita vorbei? Elternvertreter und Ortschaftsrat wollen Straße in Elsnigk sicherer machen

Durch die Kurve sind Fahrzeuge, die aus Richtung Osternienburg kommen, vom Parkplatz aus erst spät zu sehen.

Elsnigk/MZ. - 7.17 Uhr. Vor der Kita wird ein Stellplatz frei. Der Fahrer des Transporters muss jedoch erst einmal mehrere Autos durchlassen, bevor er vom Parkplatz auf die Osternienburger Straße abbiegen kann. Warten müssen auch die beiden Fahrzeuge, die den Parkplatz befahren wollen, denn auf der Kreisstraße ist einiges los. Und das nicht nur an diesem Freitagmorgen.