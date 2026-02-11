In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 11. Februar geht es um eine Art, die Männlein und Weiblein zugleich ist.

Ganz schön nackt ist dieser Tiger, der in Halle eigene Artverwandte jagt

Dieser Mitbewohner bekämpft ihm änliche Arten - und ist deshalb bei Kleingärtnern beliebt.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.