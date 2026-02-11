Frauen waren in der Wissenschaft lange Zeit unsichtbar. In der aktuellen Ausstellung „Pioneering Women“ an der Uni Halle werden nun Portraits von historischen Vordenkerinnen präsentiert, die erst durch Künstliche Intelligenz in die Gegenwart gebracht werden konnten.

Mit KI in die Gegenwart geholt: Versäumte „Portr(AI)ts“ in der Uni Halle zeigen jetzt weibliche Vordenker

Im Löwengebäude sind unter dem Titel „Pioneering Women“ neun wissenschaftliche Vordenkerinnen ausgestellt.

Halle (Saale)/MZ. - Normalerweise ist es das zu Bronze versteinerte Angesicht von Christian Thomasius, der sich einst für die Gründung der Universität Halle einsetzte, das Besucher im Hauptgebäude der Uni streng begrüßt. Für knapp sechs Wochen sind nun Ada Lovelace, Dorothea Erxleben, Agnes Pockels und ihre naturwissenschaftlichen Kolleginnen die Hüterinnen des Löwengebäudes der Uni Halle. Denn: Die aktuelle Fotoausstellung „Pioneering Women“ stellt weibliche Vordenkerinnen ins Rampenlicht.