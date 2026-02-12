Am Landesmuseum, in der Galgenbergschlucht und auch in Reichardts Garten in Halle sind schon wieder präparierte Köder aufgetaucht. Hundehalter melden die Gefahr in sozialen Medien. Sogar der Hund einer Tierärztin soll betroffen sein.

Gefahr für Tiere: In Halle wurden wieder Hundeköder mit Rasierklingen präpariert

Gefährliche Hundeköder wie hier auf einem Archivbild sollen auch in Halle ausgelegt worden sein.

Halle (Saale)/MZ. - Schon wieder sind Hundehasser in Halle am Werk: Gleich an mehreren Stellen haben Hundehalter gefährliche Köder gefunden. So wird auf mehreren sozialen Netzwerken gewarnt. Erst im Januar hatte es ähnliche Warnungen gegeben, damals war ein Hund gestorben. Und jetzt das.