Kriminelle Tierquäler Gefahr für Tiere: In Halle wurden wieder Hundeköder mit Rasierklingen präpariert
Am Landesmuseum, in der Galgenbergschlucht und auch in Reichardts Garten in Halle sind schon wieder präparierte Köder aufgetaucht. Hundehalter melden die Gefahr in sozialen Medien. Sogar der Hund einer Tierärztin soll betroffen sein.
12.02.2026, 18:53
Halle (Saale)/MZ. - Schon wieder sind Hundehasser in Halle am Werk: Gleich an mehreren Stellen haben Hundehalter gefährliche Köder gefunden. So wird auf mehreren sozialen Netzwerken gewarnt. Erst im Januar hatte es ähnliche Warnungen gegeben, damals war ein Hund gestorben. Und jetzt das.