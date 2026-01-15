Viele Hundebesitzer meiden mittlerweile den Park im Giebichenstein-Viertel. Nicht zum ersten Mal sind hier vergiftete Leckerlis aufgetaucht. Was Polizei und Stadt dazu sagen.

Köder in Reichardts Garten: Hund „Ruby“ stirbt in Halle qualvoll - war Gift im Spiel?

Halle(Saale)/MZ. - Jule Berger und ihre süße reinrassige Havaneser-Hündin Ruby sieht man jetzt nicht mehr in Reichardts Garten. Dort hatte die Hallenserin immer ihre Gassirunden gemacht. Doch am 22. Dezember hat das dreijährige Hündchen dort etwas in der Nähe einer Parkbank entdeckt und gefressen - vermutlich einen vergifteten Hundeköder.