Oberbürgermeister Christian Thieme hat in der Stadtratssitzung am Mittwochabend den vorläufigen Haushaltsplan für 2026 eingebracht. Das Defizit ist riesig. Wie es weitergeht.

Rekord-Defizit:16 Millionen fehlen Zeitz für 2026 - Wie es mit dem Haushalt weitergehen soll

Wie es in Zeitz weitergeht und aussieht, hängt davon ab, wie der Haushalt steht und was für freiwillige Aufgaben ausgegeben werden kann.

Zeitz/MZ. - Bereits in der ersten turnusmäßigen Stadtratssitzung dieses Jahres hat Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) am Mittwochabend den Haushalt 2026 für die Stadt Zeitz eingebracht. Den vorläufigen Haushaltsplan, wie Thieme betonte. Denn es stehe noch sehr viel Arbeit an, doch der Stadtrat solle gewissermaßen jeden Schritt mitgehen.