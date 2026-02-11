Im Dezember hat der Stadtrat in Allstedt eine neue Friedhofsgebührensatzung knapp abgelehnt, weil sie eine extreme Gebührensteigerung vorsah. Doch das Thema kommt jetzt wieder auf den Tisch. Gibt es einen neuen Ansatz?

Horrende Friedhofsgebühren in Allstedt - warum klappt es bei den Kirchen günstiger?

Allstedt/MZ. - Mit nur einer Stimme Mehrheit hat der Stadtrat in Allstedt im Dezember eine neue Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Einheitsgemeinde abgelehnt. Nach einer neuen Kalkulation sollten die Gebühren für Grabstellen drastisch steigen, Sterben in Allstedt wäre damit teurer gewesen als in Großstädten wie München. Jetzt kam das Thema in der Stadtratssitzung wieder auf den Tisch.