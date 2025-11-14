Allstedts Stadtrat diskutiert am Montag über die neue Friedhofsgebührensatzung. Gibt es noch eine Alternative zu horrenden Preissteigerungen?

Wird Sterben in Allstedt jetzt wirklich so extrem teuer?

Allstedt/MZ. - Im Hauptausschuss hat sie schon für Aufregung gesorgt – am Montagabend wird sich nun der Allstedter Stadtrat mit der neuen Gebührensatzung für alle kommunalen Friedhöfe der Einheitsgemeinde beschäftigen. Der Entwurf sieht für 20 Jahre Nutzung einer Grabstätte teilweise das Zehnfache der bisherigen Gebühren vor. Ein Reihengrab für eine Sargbestattung könnte 5.125 Euro kosten, der Preis für ein Urnengrab könnte auf 2.190 Euro steigen, in einer Urnengemeinschaftsanlage sogar auf 2.545 Euro.