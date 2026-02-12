Falkenstein im Harz verliert weiter Einwohner, setzt aber gezielt auf Projekte, die junge Familien anziehen sollen. Was geplant ist, um den negativen Trend umzukehren.

Falkenstein kämpft gegen Bevölkerungsschwund – so will die Stadt Familien zurückholen

Gegen sinkende Einwohnerzahlen: Die Stadt Falkenstein setzt auf ihre familienfreundliche Infrastruktur mit vier Kitas, Grund- und Sekundarschule.

Falkenstein/Harz/MZ. - Die kleinste Kommune im Landkreis Harz ist im Jahr 2025 noch etwas kleiner geworden, denn ihre Einwohnerzahlen sind erneut leicht zurückgegangen: 5.013 Menschen wurden zum Jahresende in Falkenstein gezählt. Das waren 23 weniger als ein Jahr zuvor.