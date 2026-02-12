weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Falkenstein kämpft gegen Bevölkerungsschwund – so will die Stadt Familien zurückholen

Falkenstein im Harz verliert weiter Einwohner, setzt aber gezielt auf Projekte, die junge Familien anziehen sollen. Was geplant ist, um den negativen Trend umzukehren.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 12.02.2026, 12:56
Gegen sinkende Einwohnerzahlen: Die Stadt Falkenstein setzt auf ihre familienfreundliche Infrastruktur mit vier Kitas, Grund- und Sekundarschule.
Gegen sinkende Einwohnerzahlen: Die Stadt Falkenstein setzt auf ihre familienfreundliche Infrastruktur mit vier Kitas, Grund- und Sekundarschule. Julian Stratenschulte/dpa

Falkenstein/Harz/MZ. - Die kleinste Kommune im Landkreis Harz ist im Jahr 2025 noch etwas kleiner geworden, denn ihre Einwohnerzahlen sind erneut leicht zurückgegangen: 5.013 Menschen wurden zum Jahresende in Falkenstein gezählt. Das waren 23 weniger als ein Jahr zuvor.