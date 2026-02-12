Für die traditionellen Osterfeuer wird in den Falkensteiner Ortsteilen Meisdorf und Reinstedt zentral Baum- und Strauchschnitt gesammelt. Wer ein Feuer im eigenen Garten entzünden will, muss Regeln beachten, die in den Ortsteilen verschieden sind.

Falkenstein/Harz/MZ. - In rund siebeneinhalb Wochen ist Ostern, und in der Stadt Falkenstein werden schon die Osterfeuer vorbereitet. Die Ortsteile Meisdorf und Reinstedt bieten die Möglichkeit an, dafür Baum- und Strauchschnitt kostenlos an Sammelplätzen abzugeben.

Der Startschuss in Meisdorf ist bereits gefallen, alle 14 Tage erfolgt dort samstags von 9 bis 12 Uhr die Annahme am Osterfeuerplatz gegenüber dem Schützenhaus. Die nächsten Termine sind der 21. Februar sowie der 7. und 21. März. Der Ortschaftsrat weist darauf hin, dass außerhalb dieser Zeiten eine Ablage von Baum- und Strauchschnitt nicht erlaubt ist.

Osterfeuer in Meisdorf wird schon am Gründonnerstag entzündet

Für das Osterfeuer des FSV Reinstedt - es findet am 4. April ab 18 Uhr statt - wird ab März gesammelt, dann wird Baum- und Strauchschnitt dienstags von 16 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr angenommen. Auch hier ist das Ablegen zu anderen Zeiten nicht erlaubt.

In Meisdorf findet das alljährliche Osterfeuer immer ein paar Tage früher statt als in den anderen Ortsteilen. Hier versammeln sich die Einwohner schon am Gründonnerstag, der in diesem Jahr auf den 2. April fällt: So kann das Osterfeuer schon am Morgen des Karfreitag von den Kameraden der Feuerwehr abgelöscht werden, die damit wie alle anderen einen freien Ostersonntag genießen können - falls sie nicht zu einem Einsatz gerufen werden müssen.

Wer im eigenen Garten ein Feuer machen will, sollte dabei einiges beachten. In Meisdorf zum Beispiel ist das Verbrennen von Gartenabfällen wegen des Status als Erholungsort das ganze Jahr über verboten. In Endorf, Ermsleben, Neuplatendorf, Pansfelde und Wieserode ist das Verbrennen von Gartenabfällen einmal jährlich nur im Frühjahr erlaubt, 2026 vom 1. März bis 20. April. In Reinstedt dürfen Gartenfeuer einmal jährlich entweder im Frühjahr oder im Herbst entzündet werden.