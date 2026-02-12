Auf dem Chemiestandort Leuna will sich erstmals ein Vorproduzent für Lebensmittel ansiedeln. Das Hamburger Start-up Microharvest wird dort viele Millionen Euro investieren, um Proteine herzustellen. Für die gibt es zunächst aber eine anderen Abnehmer als den Menschen.

Jonathan Roberz und Katelijne Bekers haben mit ihrer Idee der Fermentierung zu Proteinen auch den Bund überzeugt.

Leuna/MZ. - „Tolle Idee, an genau dem richtigen Standort“, lobt Christof Günther, Chef des Chemiestandorts, dessen jüngsten Neuzugang. Der bringt gleich eine ganz neue Branche mit nach Leuna. Zwischen Chemie und Industriedienstleistern errichtet nun ein Lebensmittelproduzent sein erstes Werk. Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag will das Start-up Microharvest investieren, um mit einer neuartigen Technologie Proteine herzustellen.