Für viele Vögel wird der Winter zur Überlebensfrage – auch im Burgenlandkreis. Wie man sie bei der Futtersuche unterstützen kann und wer bei einem Fund im Notfall zu erreichen ist.

So schlecht geht es Wintervögeln im Burgenlandkreis: Wie man schwachen Tieren helfen kann

Im Winter ist die Futtersuche für Vögel besonders schwierig, da Kälte und Schnee das natürliche Nahrungsangebot stark einschränken.

Hohenmölsen/MZ. - Der vergleichsweise kalte und schneereiche Winter in diesem Jahr ist vor allem für die sogenannten Standvögel eine Herausforderung, also jene Arten, die ganzjährig im Burgenlandkreis bleiben und nicht in den Süden ziehen. Sie sind darauf angewiesen, im Boden oder auf offenen Flächen Futter zu finden. Doch genau das war in diesem Januar vielerorts kaum möglich.