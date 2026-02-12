Zukunft der Fachmedizin Kopf rein, Augen auf, alles gut? Wie in Zörbig lange Schlangen beim Augenarzt verhindert werden sollen
Einen Termin beim Facharzt bekommt man häufig nicht so schnell. „Eyelib“ heißt die Maschine, die das in Zörbig in der Augenheilkunde ändern soll. Doch dazu benötigt es weitere Unterstützer.
Aktualisiert: 12.02.2026, 13:11
Zörbig/MZ. - Hunderte Menschen stehen Schlange vor einer Wolfener Augenarztpraxis. Sie wollen einen Termin für eine Kontrolle oder Behandlung – das war vor rund einem halben Jahr. Ein Szenario, das sich dank Eyelib nicht mehr wiederholen soll.