Einen Termin beim Facharzt bekommt man häufig nicht so schnell. „Eyelib“ heißt die Maschine, die das in Zörbig in der Augenheilkunde ändern soll. Doch dazu benötigt es weitere Unterstützer.

Kopf rein, Augen auf, alles gut? Wie in Zörbig lange Schlangen beim Augenarzt verhindert werden sollen

Maria Leonhardt (l.) und Louisa Edelmann vom Institut für Augenheilkunde Halle sind für die menschliche Komponente verantwortlich. Im Hintergrund und links im Bild steht Eyelib. Doch wer unterstützt wen bei der Arbeit?

Zörbig/MZ. - Hunderte Menschen stehen Schlange vor einer Wolfener Augenarztpraxis. Sie wollen einen Termin für eine Kontrolle oder Behandlung – das war vor rund einem halben Jahr. Ein Szenario, das sich dank Eyelib nicht mehr wiederholen soll.