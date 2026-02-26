Die Polizei stuft den Kreisverkehr in Dessau-Nord als Unfallschwerpunkt ein. Am Donnnerstag hat es dort wieder einen Unfall gegeben.

Am Problemkreisel in der Dessauer Albrechtstraße ist er erneut zu einem Unfall gekommen.

Dessau/MZ. - Die Unfallserie am Problemkreisel in der Albrechtstraße reißt nicht ab. Am Donnerstag, 26. Februar, wurde eine elfjährige Fahrradfahrerin von einem Auto angefahren.

Die Kollision ereignete sich gegen 8.45 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte eine 70-jährige Kia-Fahrerin den Kreisverkehr von der Wolfgangstraße befahren und wollte nach rechts in die Kurt-Weill-Straße einbiegen. Gleichzeitig fuhr das elfjährige Mädchen mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg vom Albrechtsplatz über die Kurt-Weill-Straße in Richtung Albrechtstraße.

Die 11-Jährige konnte einen Sturz trotz der Kollision vermeiden und blieb augenscheinlich unverletzt. Ein Rettungswagen wurde trotzdem alarmiert und das Mädchen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Der Schaden am Auto beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 1.000 Euro.