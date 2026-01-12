Rückkehr auf die Bühne Monkey Island ist zurück: Neues Kapitel einer Heldenreise im Steintor Varieté in Halle
Die Menschen in Sachsen-Anhalt gehen gerne ins Theater – das zeigen nicht nur Statistiken aus dem letzten Jahr, sondern auch das Theaterprojekt „Monkey Island – Ich will Pirat werden“ in Halle. Durch ein erfolgreiches Crowdfunding kann es nun wieder auf die Bühne gebracht werden. So geht es mit dem Projekt weiter.
Aktualisiert: 12.01.2026, 10:10
Halle (Saale)/MZ. - Ein roter Fisch ist alles, was vom damaligen Bühnenbild übrig geblieben ist. Schauspieler Martin Kreusch vom „Chaos Theater Club“ hatte sich die Requisite vor zehn Jahren an die Wand gehängt, damit sie ihn bei Anflügen der Nostalgie an die Aufführungen von „Monkey Island – Ich will Pirat werden“ erinnern.