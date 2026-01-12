Während der Weimarer Republik und während der NS-Zeit prägten völkische Studentenbewegungen das Geschehen an der Universität Halle prägten und unterwarfen sich den Nationalsozialisten unterwarfen.

So wirkten die Feinde der Republik an der Uni in Halle

Das Bild zeigt Günther Dehn mit seiner Ehefrau Luise. Der Theologe wurde 1932 von der Universität Halle vertrieben, großen Anteil daran hatten auch völkische Studentenverbindungen.

Halle/MZ. - Frühjahr 1933, wenige Wochen nachdem Adolf Hitler am 30. Januar zum Reichskanzler ernannt wurde: Überall in Deutschland treiben die Nationalsozialisten die Umwandlung des Staates in eine Diktatur voran. Auch an der Universität Halle bestimmt braunes Gedankengut das Geschehen.