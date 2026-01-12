EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus
Stadtgeschichte So wirkten die Feinde der Republik an der Uni in Halle
Während der Weimarer Republik und während der NS-Zeit prägten völkische Studentenbewegungen das Geschehen an der Universität Halle prägten und unterwarfen sich den Nationalsozialisten unterwarfen.
12.01.2026, 14:02
Halle/MZ. - Frühjahr 1933, wenige Wochen nachdem Adolf Hitler am 30. Januar zum Reichskanzler ernannt wurde: Überall in Deutschland treiben die Nationalsozialisten die Umwandlung des Staates in eine Diktatur voran. Auch an der Universität Halle bestimmt braunes Gedankengut das Geschehen.