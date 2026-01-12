weather schneeregen
  4. Stadtgeschichte: So wirkten die Feinde der Republik an der Uni in Halle

Stadtgeschichte So wirkten die Feinde der Republik an der Uni in Halle

Während der Weimarer Republik und während der NS-Zeit prägten völkische Studentenbewegungen das Geschehen an der Universität Halle prägten und unterwarfen sich den Nationalsozialisten unterwarfen.

Von Walter Zöller 12.01.2026, 14:02
Das Bild zeigt Günther Dehn mit seiner Ehefrau Luise. Der Theologe wurde 1932 von der Universität Halle vertrieben, großen Anteil daran hatten auch völkische Studentenverbindungen. (Foto: Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland)

Halle/MZ. - Frühjahr 1933, wenige Wochen nachdem Adolf Hitler am 30. Januar zum Reichskanzler ernannt wurde: Überall in Deutschland treiben die Nationalsozialisten die Umwandlung des Staates in eine Diktatur voran. Auch an der Universität Halle bestimmt braunes Gedankengut das Geschehen.