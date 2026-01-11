Der Hallesche FC will im Winter den Kader optimieren, Priorität liegt auf Verstärkung der Außenbahnen. Wie es um die Personalien Erich Berko und Theo Ogbidi steht.

Wie konkret sind die Personalien Erich Berko und Theo Ogbidi beim HFC?

Erich Berko spielte bis zum Sommer 2024 für den HFC.

Halle/MZ/FAB - Zwischen Eis und Schnee leidet der Trainingsbetrieb beim Hallechen FC, Sportchef Daniel Meyer wird bei seiner Arbeit am Kader aber nicht ausgebremst. Die Suche nach Verstärkung für die Außenbahnen hat der Kaderplaner als Priorität benannt.