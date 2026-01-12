EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus
Prozess am Landgericht „Das war ein Schock für mich“ - Gericht in Halle verurteilt Theater-Einbrecher
Knapp zwei Jahre nach den Einbrüchen in das Wuk-Theaterquartier sind zwei Täter jetzt verurteilt worden. Welche Strafen die Hallenser bekommen haben.
12.01.2026, 17:44
Halle (Saale)/MZ. - Knapp zwei Jahre nach den beiden Einbrüchen ins Wuk-Theaterquartier sind die Täter jetzt verurteilt worden. „Das war ein Schock für mich“, sagte einer der Angeklagten nach dem Urteil gegenüber der MZ. Welche hohe Strafforderung die Staatsanwaltschaft aufgemacht hatte und wie das Urteil ausgefallen ist.