Die S5 und die S5X fahren jetzt bis in Halles Norden. Dadurch verändern sich Reisegewohnheiten, was nicht jedem passt. Am Bahnmuseum wartet indes eine Überraschung.

S-Bahnen fahren jetzt von Leipzig nach Halle-Trotha - warum das viele Pendler ärgert

Das übliche Bild: Gedränge beim Einstieg in die S-Bahn nach Leipzig.

Halle (Saale)/MZ. - Montagmorgen ist es klirrendkalt auf Bahnsteig 2 im Hauptbahnhof Halle. Die S5 nach Leipzig, die aus Trotha kommt, hat Verspätung. Eine Frau mit Fahrrad wartet dick eingemummelt auf den Zug. „Seit die S5 und S5x nicht mehr am Hauptbahnhof enden, ist es schwieriger geworden, einen Platz zu finden“, sagt sie. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember steuern beide S-Bahnen jetzt Halles Norden an.