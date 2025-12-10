Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag gibt es eine neue S-Bahn-Direktverbindung aus dem Norden Halles bis zum Hauptbahnhof nach Leipzig. Warum trotzdem keiner sich traut, die schlechten Rahmenbedingungen angesichts des Nachholbedarfs in der Infrastruktur bei der Bahn bei dieser Gelegenheit zu verschweigen.

Direkt mit S 5 von Trotha nach Leipzig: Halle wird der zweite Stern im Nahverkehr

Von Trotha über Halles Hauptbahnhof nach Leipzig und zurück fährt ab Sonntag die S 5.

Halle (Saale)/MZ. - Näher dran sein am Bahnverkehr geht fast gar nicht als am Mittwochvormittag im Lesecafé der Bahnhofslounge im Hauptbahnhof Halle: Gerade mal einen Steinwurf vom Gleis entfernt, wo die Züge währenddessen ein- und ausfuhren, hatte Sachsen-Anhalts Infrastruktur-Ministerin Lydia Hüskens (FDP) gemeinsam mit dem Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) und der DB Regio Südost zur Pressekonferenz geladen, um die wichtigsten Änderungen des Fahrplanwechsels am kommenden Sonntag vorzustellen.