Der SV Blau-Weiß Könnern schickt am Wochenende 22 Mädchen zur Stage-Dance-WM nach Budapest. Eine ungeahnte Welle der Hilfsbereitschaft hat ihre Teilnahme erst ermöglicht.

Könnern/MZ. - Die Vorfreude ist riesig, das Lampenfieber bei den 22 Tänzerinnen des SV Blau-Weiß Könnern groß. Am morgigen Freitag klingelt bei den meisten von ihnen schon vor 5 Uhr der Wecker. Vielleicht können manche Mädchen vor lauter Aufregung die ganze Nacht nicht schlafen und benötigen gar keinen Alarm im Handy. Um 6 Uhr setzt sich der Bus in Richtung Budapest in Bewegung. Ein kleinerer Teil wird mit dem Flugzeug fliegen. In der Hauptstadt Ungarns wird am dritten Adventswochenende die WDSF-Weltmeisterschaft im Stage Dance (JMC) ausgetragen.