Ein Mann aus Köthen steht vor Gericht, weil er Autos, die auf seinem Grundstück standen, Parkkrallen verpasste. Darf man das? Fragen an einen Anwalt, der auf Parkfragen spezialisiert ist.

Das Landkreisgelände mit dem Grundstück des Angeklagten im Hintergrund

Köthen/Osnabrück/MZ. - Jan Bröcker ist Rechtsanwalt und als solcher in der ganzen Republik unterwegs. Seine Kanzlei in der Nähe von Osnabrück betreibt zwar eine eigene Website, doch die meisten Mandanten wirbt er über eine zweite: parkplatzdieb.de. Seine Mandanten: Grundstücksbesitzer, die sich gegen Falschparker auf ihrem Gelände zur Wehr setzen.