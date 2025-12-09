Dem deutschen Mittelstand gehen die Fachkräfte aus. Mit Blick auf die zahlreichen, über Jahrzehnte spezialisierten Mitarbeiter, die in absehbarer Zeit in Rente gehen, setzt der Walzenhersteller PM Tec aus Merseburg nun auf eine teure Alternative.

Firma aus Merseburg: „Unsere sehr guten Fachkräfte, die jetzt Mitte 50 sind, bekommen wir in 15 Jahren nicht mehr“

Praktisch „in jedem Winkel der Welt“ kommen die Walzen von PM Tec zum Einsatz, erzählt Geschäftsführer Alexander Weber, etwa bei Samsung in Südkorea. Doch für sein Unternehmen findet er immer schwerer Fachkräfte.

