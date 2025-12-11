Ymy Thi Ngo ist seit Januar 2025 Biologielaborantin am Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie in Halle. Ihre Ausbildung schloss sie mit besonderen Auszeichnungen ab. Was die 23-Jährige dazu angetrieben hat und warum sie die Biologie so fasziniert.

Faszination fürs Fach: Welche Wow-Momente die Biologie einer 23-Jährigen in Halle beschert

Eine der Besten der IHK

Ymy Thi Ngo hat eine der besten Abschlussprüfungen der Ausbildungen im IHK-Bezirk Halle-Dessau abgelegt.

Halle (Saale)/MZ. - Schon während ihrer Schulzeit hat Ymy Thi Ngo gemerkt: Biologie ist ihre Leidenschaft. Das ist das Berufsfeld, in dem sie später arbeiten möchte. Dafür folgte sie jedoch nicht dem Wunsch ihrer Eltern, zu studieren. „Ich wollte etwas Praktisches machen", sagt sie.