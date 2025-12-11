Lucas Hoffmann, der hier im Jahr 2021 seinen Siegtreffer im Unstrut-Derby gegen Freyburg bejubelt, hat die Tippspiel-Gesamtwertung für sich entschieden.

Naumburg. - Lucas Hoffmann hat seinen Vorsprung ins Ziel gebracht und sich den Gesamtsieg im regionalen Fußball-Tippspiel unserer Zeitung gesichert. Anders als Stefan Bärhold, der bei der vorangegangenen Auflage Millimeter vor dem Ziel noch eingeholt und dann im Stechen auf dramatische Weise bezwungen wurde – der Lossaer konnte sich mit dem Gewinn der Teamwertung trösten, der ihm mit Christopher Weihrauch nun erneut gelang –, hatte Hoffmann auch das nötige Glück im Endspurt.

Große Sorge um an Leukämie erkrankte Tochter

„Eine bestimmte Taktik habe ich eigentlich nicht. Ich tippe meist aus dem Bauch heraus, aber ungern gegen die eigene Mannschaft“, erzählt der Kicker des Landesklasse-Vertreters BSC 99 Laucha. In der finalen Runde hat er es dann doch getan. „Der SSC Weißenfels II ist einfach zu stark. Dass es am Ende sogar eine 0:5-Niederlage wurde, ist natürlich weniger schön, spricht aber für die Leistungsfähigkeit und die Ambitionen der Schuhstädter, die für mich die besten Aufstiegschancen haben, noch vor den Kelbraern und den Freyburgern, die zurzeit vorn liegen.“

Die Teilnahme am Tippspiel bietet Lucas Hoffmann – neben seiner Tätigkeit als Obermonteur für die Lauchaer Firma Pleitz, seit geraumer Zeit auf einer Baustelle bei Zeiss in Jena – auch ein wenig Ablenkung von den aktuell großen Sorgen um Tochter Karlotta, die an Leukämie erkrankt ist (Tageblatt/MZ berichtete ausführlich, auch über eine Typisierungsaktion in Laucha). „Ihr geht es ganz gut. Die Behandlung schlägt an, und zurzeit ist sie krebsfrei. Sie meistert alles ganz toll, ist mutig und lebensfroh“, berichtet der Vater. Ihre Chemotherapie laufe noch bis Mai.

Comeback auf dem Platz in der nächsten Saison?

„Wenn das überstanden und alles gut ist, würde ich gern auch wieder auf dem Platz angreifen“, sagt Lucas Hoffmann, der in dieser Saison bislang nur ein Spiel für den BSC bestritten hat. „Seitdem ich 29 geworden bin, wurden meine Einsätze immer weniger. Vor allem wegen des Umbaus unseres Hauses, nun natürlich auch wegen der Sorge um unsere Tochter.“ Inzwischen ist Hoffmann 33 und, wie er selbst sagt, verletzungsfrei und fit.

Als Lohn für den Gesamtsieg bei unserem Fußball-Tippspiel erhält der Lauchaer eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM. Wofür er diese einlösen werde, wisse er noch nicht. „Aber sicher wird es etwas für unsere Kinder sein“, so Hoffmann, der mit seiner Partnerin Melina Plüschke neben Karlotta noch eine weitere Tochter, Hermine, hat.

Endstand der Gesamtwertung:

1. Lucas Hoffmann (Laucha) 128

2. Hildegard Haller (Gernstedt) 125

3. Stefan Bärhold (Lossa) 124

4. Claudia Seifarth (Naumburg) 122

4. Ralf Nebe (Freyburg) 122

4. Bernd Lehwald (Freyburg) 122

7. Roland Hinze (Gleina) 121

8. Axel Böttger (Wetzendorf) 120

8. Juliane Gorn (Freyburg) 120

8. Heiko Richter (Hassenhausen) 120

Das beste Team der Gesamtwertung sind die „Bad Boys“ aus Lossa, Stefan Bärhold und Christopher Weihrauch, geworden. Die Titelverteidiger kamen auf 118,5 Punkte im Schnitt und fingen am letzten Spieltag noch „Becherovka16“ – das sind Claudia Seifarth, Heike Knörrich und Peggy Beier (Naumburg/Freyburg/116,67) – ab. Den dritten Platz belegte die „Kofferbande“ mit Lucas, Hannes und Patrick Hoffmann aus Laucha/Weischütz (116,0). Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.

Jan Bergmann, Torwart der zweiten Mannschaft des FSV Klosterhäseler, hier mit Sohn Hugo, hat die letzte Tippspielrunde in diesem Jahr gewonnen. (Foto: Privat)

Jan Bergmann aus Zäckwar hat die 16. und letzte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 37-Jährige, der beim FSV Klosterhäseler II das Tor hütet und als Industriemechaniker bei der Firma Viega in Großheringen arbeitet, kam wie die Naumburger Tom Milde und Tim Ködderitzsch auf zwölf Punkte, hatte aber Glück beim Losen.

Resultate/Jan Bergmanns Tipps:

Rot-Weiß Zerbst – SC Naumburg 2:2/2:2

Edelweiß Arnstedt – 1. FC Zeitz abgesagt

FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen 2:0/3:1

BSC Laucha – SSC Weißenfels II 0:5/1:4

Wacker Wengelsdorf – SV Kelbra 1:1/2:1

Reichardtswerben/Markwerben – Klosterhäseler II 4:5/1:3

1. FC Zeitz II – ESV Herrengosserstedt 3:2/1:0

Baumersrodaer SV – SV Kretzschau 1:5/0:3

Grün-Weiß Langendorf – SC Naumburg II 2:0/3:1

Nessa/Teuchern – FSV Klosterhäseler 1:0/1:1