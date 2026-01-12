Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 11. Januar geht es um einen Jäger, der gerne nachts unterwegs ist.

Ein fliegender Jäger auch in einer Kirche in Halle

In einer Kirche in Halle baute sich eine Familie dieser Art ihr Zuhause in der Stadt.

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.