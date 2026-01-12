Trockenanzüge, Steckleitern, Spineboard: DLRG und Feuerwehr übten am Süßen See die Rettung aus dem Eis – und erklären, warum schon wenige Zentimeter Eis lebensgefährlich sein können.

Wenn das Eis bricht: Wie Menschen aus dem eiskalten Süßen See gerettet werden können

Wie rettet man einen Menschen aus dem Eis? Das trainierten DLRG und Feuerwehr jetzt bei einer Übung am Nordufer des Süßen Sees bei Seeburg.

Seeburg/MZ - Ein Sturz ins Eiswasser bedeutet in der Realität akute Lebensgefahr. Am Süßen See diente das Szenario jedoch als Übung: Die „Opfer“ trugen isolierende Trockenanzüge und beobachteten aus dem kalten Wasser heraus, wie die Einsatzkräfte am Ufer systematisch ihre Rettung vorbereiteten.