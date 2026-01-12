EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus
Rettung aus dem Eis Wenn das Eis bricht: Wie Menschen aus dem eiskalten Süßen See gerettet werden können
Trockenanzüge, Steckleitern, Spineboard: DLRG und Feuerwehr übten am Süßen See die Rettung aus dem Eis – und erklären, warum schon wenige Zentimeter Eis lebensgefährlich sein können.
12.01.2026, 18:15
Seeburg/MZ - Ein Sturz ins Eiswasser bedeutet in der Realität akute Lebensgefahr. Am Süßen See diente das Szenario jedoch als Übung: Die „Opfer“ trugen isolierende Trockenanzüge und beobachteten aus dem kalten Wasser heraus, wie die Einsatzkräfte am Ufer systematisch ihre Rettung vorbereiteten.