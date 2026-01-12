Die 17-jährige Luise Buchta hat sich im Harz der Jury gestellt. Der MZ erzählt „Miss Mitteldeutschland“ von ihren Eindrücken, ihrem Abschneiden und ihren Model-Ambitionen.

Die 17-jährige Luise Buchta aus Bernburg (vorn) nahm als Miss Mitteldeutschland an der Wahl der Miss Deutschland 2026 in Wernigerode teil.

Bernburg/MZ. - Aufregende Tage im Harz liegen hinter Luise Buchta. Die 17-jährige Schülerin aus Bernburg hat als „Miss Mitteldeutschland“ an der Wahl zur „Miss Deutschland“ in Wernigerode teilgenommen. Der MZ hat sie von ihren Eindrücken und ihrem Abschneiden berichtet.