  4. Schönheitswettbewerb: Bernburgerin bei der Miss-Deutschland-Wahl

Schönheitswettbewerb Bernburgerin bei der Miss-Deutschland-Wahl

Die 17-jährige Luise Buchta hat sich im Harz der Jury gestellt. Der MZ erzählt „Miss Mitteldeutschland“ von ihren Eindrücken, ihrem Abschneiden und ihren Model-Ambitionen.

Von Torsten Adam 12.01.2026, 18:09
Die 17-jährige Luise Buchta aus Bernburg (vorn) nahm als Miss Mitteldeutschland an der Wahl der Miss Deutschland 2026 in Wernigerode teil. (Foto: Perekrestov-Fotografie/MGO)

Bernburg/MZ. - Aufregende Tage im Harz liegen hinter Luise Buchta. Die 17-jährige Schülerin aus Bernburg hat als „Miss Mitteldeutschland“ an der Wahl zur „Miss Deutschland“ in Wernigerode teilgenommen. Der MZ hat sie von ihren Eindrücken und ihrem Abschneiden berichtet.