EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus
Schönheitswettbewerb Bernburgerin bei der Miss-Deutschland-Wahl
Die 17-jährige Luise Buchta hat sich im Harz der Jury gestellt. Der MZ erzählt „Miss Mitteldeutschland“ von ihren Eindrücken, ihrem Abschneiden und ihren Model-Ambitionen.
12.01.2026, 18:09
Bernburg/MZ. - Aufregende Tage im Harz liegen hinter Luise Buchta. Die 17-jährige Schülerin aus Bernburg hat als „Miss Mitteldeutschland“ an der Wahl zur „Miss Deutschland“ in Wernigerode teilgenommen. Der MZ hat sie von ihren Eindrücken und ihrem Abschneiden berichtet.