Zeitz/MZ - Die für diesen Montagabend im Zeitzer Capitol geplante Preisvergabe aus der Arthur-Wolfsohn-Stiftung fällt aus. Darüber informierte die Pressestelle der Stadtverwaltung am Montagmittag. Hintergrund sind die vorhergesagten Witterungsbedingungen und die mögliche Straßenglätte. Die Entscheidung ist kurzfristig gefallen. Wer die diesjährigen Preisträger sind, bleibt laut Stadt vorerst geheim. Die Stadt sei bestrebt, einen Ersatztermin für die Preisvergabe zu finden. Im Rahmen der Wolfsohnehrung werden jährlich am 12. Januar junge Künstler aus der Region Zeitz mit Preisgeld bedacht.