Feuerwehreinsatz im Burgenlandkreis Nach lautem Knall: Zwei Pkw gehen in Weißenfels in Flammen auf
In Weißenfels haben in der Nacht zu Montag zwei Pkw gebrannt. Wo die Fahrzeuge gestanden haben und welchem Verdacht die Polizei nun nachgeht.
Weißenfels/MZ - Nach dem Brand zweier Pkw in Weißenfels ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Laut Revier Burgenlandkreis hatten die beiden hintereinander in der Beuditzstraße abgestellten Autos in der Nacht zu Montag Feuer gefangen. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände verhindert werden. Der Sachschaden wurde zunächst auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Feuerwehr und Polizei waren von mehreren Anrufern alarmiert worden. Dem Brand sei ein lautstarker Knall vorausgegangen.