Urteil des Schöffengerichts Gewerbsmäßiger Betrug - Welche Tricks ein 31-Jähriger Makler aus Friesdorf anwendete

Das Schöffengericht in Sangerhausen hat einen 31-jährigen früheren Immobilienmakler wegen gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt. Trotz zahlreicher Vorstrafen bleibt er aber vorerst auf freiem Fuß. Welche Tricks der Friesdorfer anwendete und welche gravierenden Folgen eine erneute Straftat hätte.