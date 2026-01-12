weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Urteil des Schöffengerichts: Gewerbsmäßiger Betrug - Welche Tricks ein 31-Jähriger Makler aus Friesdorf anwendete

EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus

Urteil des Schöffengerichts Gewerbsmäßiger Betrug - Welche Tricks ein 31-Jähriger Makler aus Friesdorf anwendete

Das Schöffengericht in Sangerhausen hat einen 31-jährigen früheren Immobilienmakler wegen gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt. Trotz zahlreicher Vorstrafen bleibt er aber vorerst auf freiem Fuß. Welche Tricks der Friesdorfer anwendete und welche gravierenden Folgen eine erneute Straftat hätte.

Von Frank Schedwill 12.01.2026, 16:00
Im Sangerhäuser Amtsgericht wurde der Fall verhandelt.
Im Sangerhäuser Amtsgericht wurde der Fall verhandelt. (Foto: Frank Schedwill)

Friesdorf/Sangerhausen/MZ. - Zu gleich zwei Strafen wegen gewerbsmäßigen Betruges ist jetzt ein Mansfelder vom Schöffengericht in Sangerhausen verurteilt worden.