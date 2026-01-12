EIL
Urteil des Schöffengerichts Gewerbsmäßiger Betrug - Welche Tricks ein 31-Jähriger Makler aus Friesdorf anwendete
Das Schöffengericht in Sangerhausen hat einen 31-jährigen früheren Immobilienmakler wegen gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt. Trotz zahlreicher Vorstrafen bleibt er aber vorerst auf freiem Fuß. Welche Tricks der Friesdorfer anwendete und welche gravierenden Folgen eine erneute Straftat hätte.
12.01.2026, 16:00
Friesdorf/Sangerhausen/MZ. - Zu gleich zwei Strafen wegen gewerbsmäßigen Betruges ist jetzt ein Mansfelder vom Schöffengericht in Sangerhausen verurteilt worden.