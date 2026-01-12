Die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö feiert ihren Unternehmerball, ernennt neue Senatoren und vergibt Auszeichnungen.

Senatsball steigt in feinem Ambiente - Kukakö hat wieder seinen Unternehmerball gefeiert

Gruppenbild der Senatoren mit den anwesenden Mitgliedern der Sponsorenfamilie

Köthen/MZ. - Seit 1995 gibt es ihn, den Senatsball der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö 1954 e.V. und zu dessen nunmehr 27. Auflage fanden sich die handverlesen geladenen Gäste am Sonnabend im Bach-Saal im Schloss Köthen ein. Smokings, Abendkleider und Ambiente gingen dabei Hand in Hand. Unter den Gästen konnte auch die sachsen-anhaltische Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) begrüßt werden.