27. Auflage Senatsball steigt in feinem Ambiente - Kukakö hat wieder seinen Unternehmerball gefeiert

Die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö feiert ihren Unternehmerball, ernennt neue Senatoren und vergibt Auszeichnungen.

Von Christian Ratzel Aktualisiert: 12.01.2026, 14:32
Gruppenbild der Senatoren mit den anwesenden Mitgliedern der Sponsorenfamilie Foto: Christian Ratzel

Köthen/MZ. - Seit 1995 gibt es ihn, den Senatsball der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö 1954 e.V. und zu dessen nunmehr 27. Auflage fanden sich die handverlesen geladenen Gäste am Sonnabend im Bach-Saal im Schloss Köthen ein. Smokings, Abendkleider und Ambiente gingen dabei Hand in Hand. Unter den Gästen konnte auch die sachsen-anhaltische Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) begrüßt werden.