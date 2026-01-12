Die Kreisverwaltung Wittenberg hat aufgrund der prognostizierten Straßenglätte für diesen Dienstag den Schülerverkehr ausgesetzt. Davon sind auch die Erwachsenen betroffen.

Kein Schülerverkehr am Dienstag: So reagieren Schulen in Jessen, Annaburg und Zahna

Wie hier werden an diesem Dienstag die Bushaltestellen auch im gesamten Kreis Wittenberg verwaist sein.

Jessen/Annaburg/Zahna-Elster/MZ. - Im Landkreis Wittenberg findet am Dienstag, 13. Januar, kein Schüler- und Linienverkehr statt. Darüber hat die Kreisverwaltung am Montag unter anderem auf ihren digitalen Kanälen informiert. Hintergrund war eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor hoher Glättegefahr. Angegeben war Warnstufe drei von vier für die Zeit von Montag, 12. Januar, ab 20 Uhr bis – voraussichtlich – Dienstag, 13. Januar, 8 Uhr. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch plötzlich überfrierende Nässe und gefrierenden Regen.