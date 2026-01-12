Im Landkreis Mansfeld-Südharz brachte das Lottojahr 2025 nicht nur einen neuen Millionär hervor, sondern auch zahlreiche hohe Gewinne und wichtige Fördermittel für regionale Projekte.

Ein Lotto-Millionengewinn und viele kleinere Gewinne: Warum 2025 ein Ausnahmejahr für Mansfeld-Südharz war

Alle sechs Gewinnzahlen hatte ein Lottospieler im Februar vergangenen Jahres richtig. Er gewann so über 1,67 Millionen Euro.

Magdeburg/Sangerhausen/MZ. - Das vergangene Jahr war für die Bewohner des Landkreises Mansfeld-Südharz ein Gewinnerjahr. Das Lotto-Glück bescherte einen Millionengewinn und einen Gewinn im sechsstelligen Bereich, teilte die Lotto Toto GmbH Sachsen-Anhalt mit. Die Anzahl der sogenannten Hochgewinne ab 5.000 Euro sei aber von 48 im Jahr 2024 leicht auf 41 im vergangenen Jahr zurückgegangen.