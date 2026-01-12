Ein Leipziger Investor schweigt zum Stillstand auf seinen Baustellen in Halle, alle suchen nach der Ursache für den falschen Großalarm vom Samstagabend, der HFC sucht nach Verstärkung für die Außenbahn: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 12. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

6.28 Uhr – Wer verstärkt die Außenbahn beim HFC?

Der Hallesche FC will im Winter den Kader optimieren, Priorität liegt auf Verstärkung der Außenbahnen. Wie es um die Personalien Erich Berko und Theo Ogbidi steht.

Wie konkret sind die Personalien Erich Berko und Theo Ogbidi beim HFC?

Erich Berko spielte bis zum Sommer 2024 für den HFC. (Foto: IMAGO/Lucca Fundel)

Wie bringen Fußballer ihre Höchstleistung auf den Platz? In der neuen Folge unseres Podcasts „Chemie kennt keine Liga“ geben Athletiktrainer Denis Hasenbeck sowie Sportwissenschaftler John Brandes spannende Einblicke hinter die Kulissen.

6.10 Uhr – Quarterback schweigt: Was wird aus der Schorre?

Der Quarterback Immobilien AG aus Leipzig gehören zwei Hochhausscheiben in Halle-Neustadt, ebenso eine Brachfläche am Ritterhaus. Stehen die Vorhaben vor dem Aus?

Investor aus Leipzig auf Tauchstation - was wird aus der Schorre und anderen Großprojekten in Halle?

Mehr als nur eine Winterpause: An der Schorre wird seit Monaten nicht mehr gearbeitet. Der Grund ist unklar. (Foto: Dirk Skrzypczak)

5.51 Uhr – Was steckt hinter dem Fehlalarm von Samstagabend?

Am Samstagabend lösten alle Sirenen in Halle aus. Gefahr bestand laut Feuerwehr aber nicht. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Katastrophenschutz in Halle: Das steckt hinter dem rätselhafte Sirenenalarm am Samstagabend in Halle

Am Samstagabend gegen 22 Uhr lösten plötzlich alle Sirenen im Stadtgebiet von Halle aus. Ein Notfall lag aber nicht vor. Noch in der Nacht begann die Aufarbeitung des Fehlalarms. (Foto: Yvonne Heyer/Archiv)

