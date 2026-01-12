Bad Lauchstädt lässt sein altes Rathaus sanieren. Dafür soll zunächst das Mauerwerk gegen Nässe gesichert werden. Die Vorbereitungen brachten bereits Überraschungen mit sich.

Bereit für die Säge: So wird Bad Lauchstädts Rathaus saniert

Das alte Rathaus stammt aus dem Jahr 1678. Anfang der 1990er Jahre hatte Bad Lauchstädt schon die Außenhülle sanieren lassen.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Wir waren von der Einfachheit der Bauweise überrascht“, berichtet Christian Runkel (CDU), Bürgermeister der Goethestadt, während er durch das Rathaus führt. Genauer das alte Rathaus am Lauchstädter Markt, das seit dem Umzug der Verwaltung in das benachbarte Technische oder neue Rathaus zur Baustelle geworden ist. 1992 hatte der bald 350 Jahre alte Bau eine Außensanierung erhalten, nun soll das Innenleben modernisiert werden. Ein Projekt mit Überraschungen.