Die Goethestadt Bad Lauchstädt stellt einen ausgeglichenen Haushalt auf und plant Investitionen von 8,4 Millionen Euro. Schwerpunkte sind Schule Schafstädt, Goethe‑Arkadien, Straßenausbau und neue Feuerwehrtechnik.

Die Schillerstraße soll nun 2026 und 2027 erneuert werden.

Bad Lauchstädt/MZ. - Die Goethestadt Bad Lauchstädt plant mit einem ausgeglichenen Haushalt für 2026. Im Ergebnisplan des Etats, über den der Stadtrat am Dienstag, 16. Dezember, entscheidet, steht unter dem Strich derzeit ein leichtes Plus von 100.000 Euro. Die Stadt profitiere hier von ihrem Credo, mit wenig Personal viel zu schaffen, sagt Bürgermeister Christian Runkel. Überschüsse aus dem Ergebnisplan könne man in Investitionen stecken. Und die plant die Goethestadt 2026 reichlich. Für Feuerwehr, Goethe-Arkadien, Straßen und Co. will die Kommune in Summe 8,4 Millionen Euro ausgeben. Ein Überblick zu den wichtigsten Vorhaben.