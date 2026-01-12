Die Grundschule Gernrode platzt aus allen Nähten – jetzt gibt es Hoffnung auf mehr Platz. Nach einer überraschenden Wendung könnte eine Förderung für den dringend benötigten Anbau doch bewilligt werden.

Gernrode/Quedlinburg/MZ. - Er wird dringend benötigt: ein Anbau an die aus allen Nähten platzende Grundschule Gernrode. Einen Antrag der Stadt Quedlinburg auf eine Förderung des Projekts hatte die Investitionsbank des Landes abgelehnt, weil er nach ihrer Auffassung zu spät – am Tag nach dem auf den bundesweiten Feiertag 1. Mai gesetzten Fristende – eingegangen war. Die Stadt hatte daraufhin gegen die Investitionsbank Klage eingereicht. Nun gibt es eine neue Entwicklung.