Ein Förderantrag für den dringend benötigten Schul-Anbau in Gernrode wurde abgelehnt – wegen eines Feiertags. Jetzt klagt die Stadt Quedlinburg gegen die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Es geht um mehr als 700.000 Euro.

Kein Fördergeld wegen Feiertag? Quedlinburg zieht vor Gericht gegen Investitionsbank Sachsen-Anhalt

In der Grundschule Gernrode wird dringend mehr Platz gebraucht. Mit Hilfe einer Förderung soll ein Anbau entstehen; doch der Antrag wurde abgelehnt, weil er - so die Begründung - zu spät eingegangen sei.

Quedlinburg/Gernrode/MZ. - Die Stadt Quedlinburg klagt gegen die Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt (IB). Sie will damit erreichen, dass diese ihre Entscheidung zurücknimmt, mit der sie den Antrag auf die Förderung eines Anbaus an der Grundschule Gernrode abgelehnt hat.