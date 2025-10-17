Streit um Schulanbau im Harz Kein Fördergeld wegen Feiertag? Quedlinburg zieht vor Gericht gegen Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Ein Förderantrag für den dringend benötigten Schul-Anbau in Gernrode wurde abgelehnt – wegen eines Feiertags. Jetzt klagt die Stadt Quedlinburg gegen die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Es geht um mehr als 700.000 Euro.
17.10.2025, 06:00
Quedlinburg/Gernrode/MZ. - Die Stadt Quedlinburg klagt gegen die Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt (IB). Sie will damit erreichen, dass diese ihre Entscheidung zurücknimmt, mit der sie den Antrag auf die Förderung eines Anbaus an der Grundschule Gernrode abgelehnt hat.