Zwölftklässler stellen eigenes Stück auf die Beine. Worum es darin geht und welche Idee dahinter steckt.

Weißenfels/MZ. - Die Treppe hinauf zur Aula des Weißenfelser Goethegymnasiums ist am vergangenen Freitagabend trotz Schnee und Eisglätte vor der Tür schon vor dem Einlass um 18 Uhr gut gefüllt. Schließlich wollen sich die erwartungsfrohen Besucher aller Altersklassen die besten Plätze im Saal sichern. Drinnen wuseln derweil die Zwölftklässler, treffen letzte Vorbereitungen für ein Ereignis, auf das sie in den vergangenen Monaten eifrig hingearbeitet haben: Am Freitagabend steigt vor rund 300 Zuschauern in der voll besetzten Aula die Premiere des Musiktheaters unter dem Titel „Hochmut kommt vor dem Film“.