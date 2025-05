Der Saalekreis sucht seit langem einen Standort für die GE-Förderschule Merseburg. Nun scheint ein Bauplatz gefunden. Doch in die namensgebende Domstadt geht es für die über 130 Schüler wohl nicht.

Derzeit befindet sich die Förderschule noch im Exil in Mücheln.

Merseburg/Mücheln/Bad Lauchstädt/MZ. - Merseburg steckt der jüngsten Förderschule im Saalekreis im Namen. Die Bildungseinrichtung mit Schwerpunkt auf geistige Entwicklung befindet sich seit ihrer Gründung allerdings bereits im Exil am Rande von Mücheln. Und so wie es derzeit aussieht, wird die GE-Schule Merseburg trotz des Namens wohl gar nicht in die Kreisstadt ziehen. Denn nach langer Standortsuche hat die Verwaltung nun einen klaren Favoriten – fernab des Doms.