Zum Fahrplanwechsel im Dezember bekommen Naumburg und Weißenfels einen S-Bahn-Anschluss nach Leipzig. Warum die neue S6 dort aber schon am Hauptbahnhof endet und nicht durch den City-Tunnel fährt.

Darum rollt die neue S-Bahn vorerst nicht durch den Leipziger City-Tunnel

Naumburg/Leipzig. - Der vor zwölf Jahren eröffnete Leipziger City-Tunnel ist das Herzstück der S-Bahn-Mitteldeutschland. Die Unterquerung der Leipziger Innenstadt spart Zeit, weil der Wechsel der Fahrtrichtung im Hauptbahnhof entfällt. So werden direkte Verbindungen möglich, die es vorher lange nicht gab – etwa mit der S5 von Halle nach Altenburg und Zwickau.