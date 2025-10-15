weather spruehregen
S-Bahn-Anschluss für Naumburg und Weißenfels Darum rollt die neue S-Bahn vorerst nicht durch den Leipziger City-Tunnel

Zum Fahrplanwechsel im Dezember bekommen Naumburg und Weißenfels einen S-Bahn-Anschluss nach Leipzig. Warum die neue S6 dort aber schon am Hauptbahnhof endet und nicht durch den City-Tunnel fährt.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 15.10.2025, 18:43
City-Tunnel in Leipzig: Vorerst kein Anschluss nach Naumburg.
City-Tunnel in Leipzig: Vorerst kein Anschluss nach Naumburg. (Foto: Imago/Rüdiger Wölk)

Naumburg/Leipzig. - Der vor zwölf Jahren eröffnete Leipziger City-Tunnel ist das Herzstück der S-Bahn-Mitteldeutschland. Die Unterquerung der Leipziger Innenstadt spart Zeit, weil der Wechsel der Fahrtrichtung im Hauptbahnhof entfällt. So werden direkte Verbindungen möglich, die es vorher lange nicht gab – etwa mit der S5 von Halle nach Altenburg und Zwickau.